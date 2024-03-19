Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor

Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Hatay'daki deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine canlı bağlantı ile katılacak.

Ardından Arnavuköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde, yine canlı bağlantı ile yer alacak.

Cumhurbaşkanı, seçim çalışmaları çerçevesinde partisinin Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenleyeceği mitingde Başkentliler ile bir araya gelecek.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda şoförlerle iftar sofrasında buluşacak.