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19 Mart 2024 Salı 07:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 07:30:00

Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor

Kaynak: TRT Haber

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Yaklaşan yerel seçimler öncesi Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan çalışmalarına bugün Ankara'dan devam edecek, video konferans üzerinden açılış törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Hatay'daki deprem konutları kura ve anahtar teslim törenine canlı bağlantı ile katılacak.

Ardından Arnavuköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış töreninde, yine canlı bağlantı ile yer alacak.

Cumhurbaşkanı, seçim çalışmaları çerçevesinde partisinin Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenleyeceği mitingde Başkentliler ile bir araya gelecek.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nda şoförlerle iftar sofrasında buluşacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim ankara açılış törenleri
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