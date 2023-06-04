Başkan Erdoğan'ın yemin törenini ailesi de izledi

Yemin töreni için Meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genel Kurul Salonu'na girişinde Geçici Meclis Başkanvekili Suat Pamukçu eşlik etti.



Erdoğan'ı, Genel Kurul salonuna girişi sırasında AK Parti ve MHP milletvekilleri ile davetliler uzun süre ayakta alkışladı. Bu sırada AK Parti milletvekilleri Erdoğan'a "bravo" diye seslenerek alkışlarını sürdürdü.

İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalktı. CHP ve Yeşil Sol Parti milletvekilleri ise karşılamada ve yemin sırasında ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininin ardından okunan İstiklal Marşı'nı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası seslendirdi. Daha sonra milletvekillerini selamlayan Erdoğan, alkışlar eşliğinde salondan ayrıldı.

Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmasının ardından CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında seçim sonuçlarına ilişkin kısa süreli laf atmalar yaşandı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Erdoğan Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar ile torunları katıldı.

Yemin törenini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, kabine üyeleri, eski TBMM başkanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile STK temsilcileri ve davetliler izledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de töreni locadan izleyenler arasında yer aldı.