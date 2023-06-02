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02 Haziran 2023 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 14:45:00

Başkan Erdoğan'ın yemin törenine büyük ilgi: 20 dünya lideri katılacak

Kaynak: TGRT Haber

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Başkan Erdoğan'ın 3 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yemin törenine uluslararası katılım yüksek olacak. 20 dünya liderinin yer alacağı törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

Cumartesi günü yapılacak yemin töreni için 20 lider ve 45'e yakın bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Diplomasi trafiği yemin töreninden sonra da devam edecek.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi ile yeniden bu makama seçilen Başkan Erdoğan, yarın ederek görevine resmen başlayacak. TBMM'de düzenlenecek yemin tören için 20 lider ve 45'e yakın bakan, hazır bulunacak.

TÜRK DÜNYASI AKIN EDİYOR

Katılımcılar arasında Türk Cumhuriyetleri dikkat çekiyor. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer ülkelerden de lider düzeyinde katılım olacak. Bazı ülkeler ise dışişleri bakanları ile temsil edilecek. Somali, Cezayir ve Balkan ülkelerinden de katılım devlet başkanı düzeyinde olacak. Katar Başbakanı El Sani'nin de TBMM'de liderler için ayrılan locada yerini alması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Başkan Erdoğan'ın Yemin törenine katılmak üzere cumartesi günü Ankara'ya gelecek.

DEVLER LİGİ FİNALİNİ İZLEYECEKLER

Ankara'da Seçim döneminde yavaşlayan diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninin ardından hızlanacak. Yemin töreninden sonra Cumhurbaşkanı'nın ilk konuğu Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Mohammed bin Zayed olacak. BAE Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyecek.

Cumartesi günü yapılacak törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinin ardından atlı birlikler eşliğinde Beştepe'ye gitmesi planlanıyor.

Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Emiri Mohammed bin Zayed BAE Emiri Jens Stoltenberg
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