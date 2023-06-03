Başkan Erdoğan'ın yemin töreni dünya gündeminde...

Başkan Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı. Başkan Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alırken Yemin Töreni Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekti.



SON DAKİKA OLARAK DUYURDULAR

AFP Haber ajansı, Başkan Erdoğan'ın yemin ederek görevine başladığını 'Son Dakika' bilgisi olarak okuyucuları ile paylaştı. Ajans, TBMM'deki yemin etme törenini, başkent Ankara'da onlarca dünya liderinin katılacağı bir törenin takip edeceğini vurguladı.

AP haber ajansı da Erdoğan'ın TBMM'de düzenlenen bir törende yemin ederek görevine başladığını belirtti ve törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dahil onlarca dünya liderinin katıldığını yazdı.

Erdoğan'ın Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri olduğuna dikkat çeken ajans şimdi tüm gözlerin yeni kabinede olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN TARİHi ZAFERİN ARDINDAN YEMİN ETTİ"

Aljazeera, 'Erdoğan tarihi zaferinin ardından cumhurbaşkanı olarak yemin etti' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 5 yıllık görev süresinin başladığını ve Cumhurbaşkanı'nın kabinesini kısa süre içinde açıklayacağını yazdı.

Abcnews, Erdoğan'ın yemin ederek üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemine resmen başladığını duyurduğu haberinde Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Ukrayna savaşında kilit bir rol oynadığını vurguladı.

Fransız haber kanalı France 24 TBMM'de gerçekleştirilen yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törene dünya siyaset sahnesinin önemli figürlerinin katılacağını yazdı.

İngiliz Guardian Gazetesi törene katılacak liderleri tek tek sıralayarak, Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde yeni bakanlarını açıklayacağını vurguladı.

YUNAN BASINI DA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasında da yemin törenine ilgi büyüktü.

Insider.gr haber sitesi Başkan Erdoğan'ın iktidarını üçüncü döneme uzatan beş yıllık yeni cumhurbaşkanlığı dönemi için bugün yemin ettiğini yazdı.

Erdoğan'ın TBMM'de okuduğu yemin metnini okuyucuları ile paylaşan site Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyların yüzde 52,2'sini aldığını hatırlattı.

CNN Yunanistan Ankara'daki törene çok sayıda dünya liderinin katılacağına dikkat çekerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da törene katılmasını sansasyonel olarak değerlendirdi.