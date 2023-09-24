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24 Eylül 2023 Pazar 13:18:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 13:18:00

Başkan Erdoğan'ın yarın Nahçıvan'a gitmesi öngörülüyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden perşembe günü dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına 4 gündür İstanbul'da devam ediyor.

Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade etmişti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan azerbaycan nahçıvan ilham aliyev
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