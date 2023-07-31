Başkan Erdoğan'ın temmuz ayında diplomasi trafiği yoğundu

10 gün içinde ziyaret edilen 5 ülke, katedilen 10 bin kilometrelik mesafe...

Ve liderlerle gerek yüz yüze gerekse telefonla yapılan pek çok görüşme....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki diplomasi trafiği yoğun geçti.

ERDOĞAN, NATO ZİRVESİ'NDE 10'DAN FAZLA LİDERLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, temmuz ayındaki ilk yurt dışı ziyaretini Litvanya'ya yaptı. Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldı.

Orada; ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Erdoğan, Litvanya'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i de kabul etti.

Ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi.

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun ele alındığı görüşme neticesinde Türkiye'nin talepleri karşılandı.

KÖRFEZ TURUNDA MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda 3 ülkeyi kapsayan Körfez turuna çıktı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Cidde'de, Katar Emiri Şeyh Temim ile Doha'da, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile Abu Dabi'de görüştü.

O ziyaretlerde milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalandı.

Körfez turunun ardından KKTC'ye geçen Erdoğan, mevkidaşı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

BİRÇOK LİDERİ DE TÜRKİYE'DE AĞIRLADI

Erdoğan, Türkiye'de de diplomasi trafiğini sürdürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin'i İstanbul'da; Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Ankara'da misafir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın çözümü ve bunun için de öncelikle Filistin'de birliğin sağlanması için devreye girdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Beştepe'de bir araya getirdi.

ERDOĞAN'IN TELEFON DİPLOMASİSİ DE YOĞUNDU

Erdoğan temmuz ayında Sırbistan, Çekya, Liberya ve Sri Lanka cumhurbaşkanlarının yanı sıra Japonya ve Irak başbakanları ile de telefonla görüştü.