VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar: 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere
Başkan Erdoğan'ın sözlerine Bahçeli'den destek
ASELSAN ekipmanlarına uzayda geçer not
Yunanistan, Ege'de hava ve kara suları ihlallerini geçen yıla göre arttırdı
Meteoroloji tarih verdi! O güne dikkat: Kuvvetli geliyor
ABD'nin hamlesi Çin'i kızdırdı
AB'de Gazprom'a sert tepki: Harekete geçmeye hazırız
Vadeli Program yayımlandı
‘Kül' bitti
Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor
Terli gömlek şoku
10 yıl sonra 'sarı gagalı leylek' sevinci
2 bacağını kaybetti azmini kaybetmedi
Oltaya 3 metrelik köpek balığı takıldı
Tarih verildi: Bu telefonlarda WhatsApp desteği bitiyor
Damperli havuz
Arıcıların beyaz bal şaşkınlığı
Şanlıurfa'da "isot reçeli" mesaisi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı
Mozaik sanatında kullanarak kenti tanıtacak
Yaban keçileri Tunceli'ye güzellik katıyor
Muğla sahillerinden 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Başkan Erdoğan: Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım
04 Eylül 2022 Pazar 20:34:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 20:38:00

Başkan Erdoğan'ın sözlerine Bahçeli'den destek: "Ege Denizi'ni aşmak çok kolay"

Kaynak: TRTHaber

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözleri hakkında, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRT Haber'den aktarılana göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'deki Yunan tacizi hakkındaki sözlerine destek vererek, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.

"VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ"

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a tepki göstererek, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : mhp devlet bahçeli başkan erdoğan yunanistan
Manken olmasaydım mimar olurdum

Manken olmasaydım mimar olurdum
Sahneden düştü

Sahneden düştü
Trafiğe motosiklet çözümü

Trafiğe motosiklet çözümü
Kendimi affettirdim

Kendimi affettirdim
Türk mutfağı harika

Türk mutfağı harika
Memleket klibi

Memleket klibi
'Çakal' enerjisi

'Çakal' enerjisi
2 ay sonra set

2 ay sonra set
Doktorluktan şarkıcılığa

Doktorluktan şarkıcılığa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes