Dün TOGG'un üretim merkezinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun balistik füzesiyle ilgili yaptığı Yunanistan göndermesi, Yunan basınında geniş yer buldu.



Türkiye'de dün tüm gözler Bursa Gemlik'teki TOGG üretim merkezindeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik yurt genelinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Konuşmasında 'Türkiye yüzyılı' vurgusu yapan Erdoğan, Yunanistan'a da göndermelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan Tayfun balistik füzesinin Yunanistan'da neden olduğu paniğe değinerek, "Yunanistan'da gazete ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek" sözlerine yer verdi.

Bu sözler Yunan basınında geniş bir yankı uyandırdı. Yunan gazetsi Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın "Devamı gelecek" sözlerini başlığa taşıyarak açıklamalara yer verdi.

Aynı zamanda haberde TOGG'dan da bahsedilerek, TOGG üretim tesisinin açıldığı ifade edildi. Başkan Erdoğan TOGG'la ilgili "Avrupalılar TOGG'u yollarda görünce paniğe kapılacak. Çılgın Türkler geliyor" diyecek ifadelerine yer verdi.

Yunan gazetesi Proto Thema da Başkan Erdoğan'ın 'Türklerin tayfun füzesi' ile gurur duyduğunu söylediğini ifade etti.

Yine Kathimerini gibi haberde Başkan Erdoğan'ın TOGG açıklamaları da yankı buldu.