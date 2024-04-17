Türkiye, dünyanın içinde bulunduğu istikrarsızlık çağında bölgesel ve küresel meselelerin çözümü için 'istikrarlaştırıcı güç' olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin dünya siyasetinde oynadığı önemli rol dış basın tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Son olarak Başkan Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze işgali ve İran-İsrail çatışmalarıyla ilgili açıklamaları dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Orta Doğu'daki krize ilişkin önemli açıklamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırım ve sonrasında İran ile İsrail arasında yaşanan gerilime de değindi. Erdoğan "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN NETANYAHU'YU SUÇLADI"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerine ilk sıradan giriş yaptı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.

Servis ettiği haberinde, "Problemin kaynağı doğru tespit edilmelidir. Sadece 13 Nisan gecesine bakarak değerlendirmede bulunmak hakkaniyetli olmayacaktır. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır." İfadelerine vurgu yapan Reuters, Erdoğan'ın Netanyahu'ya tepkisini duyurdu.

Al Arabiya haberinde açıklamalara geniş yer ayırırken, "Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısının asıl sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi" ifadelerinin altını çizdi.

Times of Israel, Başkan Erdoğan'ın, "13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir." sözlerine yer verirken "İsrail'i ve liderliğini sürekli eleştiren Türk lider Netanyahu'yu sorumlu tuttu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KRİZİ DENGELİYOR"

Başkan Erdoğan'ın çarpıcı çıkışı Yunan basınında da büyük ses getirdi. Ethnos gazetesi, Başkan Erdoğan'ın bölgede oynadığı role vurgu yaparken Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. Yunan gazete Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırırken "Erdoğan, İran ile İsrail arasında dengeleyici bir rol oynuyor" başlığını kullandı.

Ethnos haberinde, "İran'ın İsrail'e saldırısının ardından ilk açıklamasında taraf tutmaktan kaçınan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eleştirilerini İsrail'in Netanyahu yönetimindeki eylemlerine yoğunlaştırarak onu orantısız tepkiler vermekle suçladı" sözlerini kullandı.