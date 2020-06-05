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05 Haziran 2020 Cuma 13:23:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 13:23:00

Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Bu kararı için teşekkür ediyorum

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Haköksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-7 Haziran tarihleri arasında uygulanması beklenen sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesini ''Başkan Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum.'' sözleriyle yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdğoan, 6-7 Haziran tarihleri arasında alınan sokağa çıkma yasağını iptal etti. Başkan Erdoğan'ın aldığı bu kararı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz değerlendirdi.

Prof. Dr. Hasöksüz "Başkan Erdoğan'a bu kararı için teşekkür ediyorum. Bu kararlar 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı korumak içindi. Bulaş riskinin seviyesinin düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 3 temel kuralımıza (maske+mesafe ve el hijyeni) özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasöksüz, yanlış maske kullanımı ile ilgili de hayati uyarı yaptı ve burun kısmının virüs için daha önemli olduğunu ve maske ile muhakkak kapanması gerektiğinin altını çizdi.

YENİDEN SOKAKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELEBİLİR Mİ?

"Yeniden sokağa çıkma kısıtlaması ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelebilir mi?" sorusuna İran'ı örnek göstererek yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Hasöksüz, İran'da yaşananların büyük dalgalar halinde olduğunu, Türkiye'de ise şu anda küçük dalgaların olduğunu, tedbirlere uyulmadığı koşullarda Türkiye'de de böyle ikinci dalganın gerçekleşebileceğini ifade etti.

Hasöksüz, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ise aynı evde yaşadığı kişiler ve çevresindeki insanları koruyabilmesi adına hijyen koşullarına özellikle özel göstermesini ve maske ile mesafe kuralını çok dikkat etmesi gerektiğin söyledi. İran'daki gibi bir dalgalanma söz konusu olduğu takdirde ise yeniden sokağa çıkma kısıtlamalarının da gündeme gelebileceğini vurguladı.

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