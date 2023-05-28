Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla kutlama yapmaya başladı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı.

Brüksel polisi de bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki ana cadde trafiğe kapatıldı.

AZERBAYCAN



Yüzlerce Azerbaycanlı ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yakınlarındaki parkta toplanarak seçim başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, Erdoğan posterleri ve iki ülkenin bayraklarıyla donattıkları arabalarla Bakü sokaklarında tur attı.

LÜBNAN



Başkent Beyrut'taki iki ayrı kutlama "Tarik el-Cedid" bölgesi ve Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna'da gerçekleşti. Tarik el-Cedid'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Seçim yasağının kaldırılması ve ardından ilk sonuçların verilmesini heyecanla takip eden Beyrutlular, Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini coşkuyla karşıladı.

Havai fişekler atıp, meşaleler yakan Lübnanlılar, "Reis Erdoğan, Yaşasın Erdoğan" sloganları attı. Kutlama kapsamında Lübnanlılar Beyrut kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

Beyrut sokaklarından geçen konvoya, evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da "Rabia" işareti yaparak destek verdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde de kutlamalar yapıldı.

2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'a hediye edilen ve Osmanlı Devleti'nin Lübnan'daki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Trablusşam Hamidiye Saat Kulesi'ne Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla dev bir Türk bayrağı asıldı.

Saat önünde bir araya gelen Lübnanlılar, Erdoğan'ın posteri ve Türk bayrakları taşıyarak mehter marşı çaldı. Ardından motosikletli bir grup Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde tur attı.

Kutlamaların yapıldığı bir diğer kent de ülkenin güneyindeki Sayda oldu. Saydalı birçok kişi, Erdoğan posteri ve Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetine bağlı Kavaşra köyündeki Türkmenler, Türkiye'deki seçimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen çok amaçlı binada takip etti.

Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini sevinçle takip eden Türkmenler, televizyon karşısında dua edip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Oy sayımı devam ederken bazı Türkmenler, Kavaşra Camisi'nde bir araya gelip Erdoğan için dua etti.

İSVEÇ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı.

Fittja, Alby, Rinkbey ve Handen semtlerinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

Daha sonra Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, halay çekerek ve slogan atarak kutlama yaptı.

Bu arada, Stockholm polisinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde güvenlik önlemlerini artırdığı gözlendi.

ALMANYA



Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Kurfürstendamm Caddesi'nde yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar korna çalarak Türk bayrakları salladı.

Araçlarda Türk bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları taşındı.

Araç konvoyu nedeniyle Berlin'in merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bazı yolları trafiğe kapatmak durumunda kaldı.

Köln'ün merkezi Friesenplatz'da toplanan Türk vatandaşları, araçlarıyla konvoylar oluşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini sloganlar atarak gösterdi.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

KATAR



Katar'ın sembol yapılarından Al Jaber Kuleleri, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağıyla ışıklandırıldı.

Başkent Doha'daki kulelerin önüne fotoğraf çektirmek için gelen Katarlılar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Katarlılar, Türk bayraklarıyla başkent Doha'nın Katara Kültür Köyü'nde bir araya geldi.

Burada sevinç gösterilerinde bulunan Katarlılar, seçim zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

KOSOVA



Yüzlerce Kosovalı ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Prizren'in tarihi Şadırvan meydanında bulunan Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu çevresinde toplandı.

Davul zurna eşliğinde kutlama yaparak ellerinde Türk ve Kosova bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

HOLLANDA



Rotterdam kentindeki Hofplein Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Hofplein Meydanı trafiğe kapatıldı.

İSVİÇRE



Zürih kentindeki çok sayıda Türk vatandaşı ve AK Parti İsviçre Seçim Koordinasyon Merkezi üyeleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'a destek sloganları attı.

Vatandaşlar, Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğraflarıyla caddelerde araçlarıyla konvoylar halinde tur attı.

Cenevre ile sınırı olan Fransa'nın Annemasse şehrindeki Türk vatandaşları ve AK Parti destekçileri de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarıyı coşkuyla kutladı.