Başkan Erdoğan'ın restini böyle gördüler: İsveç'in NATO üyeliği buna bağlı

Başkan Erdoğan'ın restini böyle gördüler: İsveç'in NATO üyeliği buna bağlı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, ABD'nin F-16 savaş uçakları konusunda sözünü tutması halinde TBMM'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine olumlu bakışının hızlanacağını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

AP: İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ F-16'LARA BAĞLI

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini ABD'nin F-16 satışlarını onaylaması ve Kanada'nın silah ambargosunu kaldırmasıyla ilişkilendirdiğini yazdı.

Haberde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmasının, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebini onaylamasına bağlı olduğunu söyledi." denildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Kanada ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu kaldırması gerektiğinin de altını çizdiği kaydedildi.

THE HİLL: TÜRKİYE SÜRECİ ERTELİYOR

"Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı." diyen The Hill, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer verdi:

ABD'nin F-16 meselesine ilişkin olumlu adımları ve Kanada'nın verdiği sözleri tutması, parlamentomuzun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracaktır.

Türkiye'nin, İsveç'in askeri ittifaka katılma girişimini henüz onaylamadığı ve süreci ertelediğine dikkat çekildi.

İsveç'in ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra "temelden değişen" güvenlik ortamına yanıt olarak NATO'nun bir parçası olmayı istediği belirtildi.