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06 Mart 2022 Pazar 12:47:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 15:00:00

Başkan Erdoğan'dan Putin'e acil ateşkes çağrısı

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Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirtti. Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, 'Hep birlikte barışın yolunu açalım' çağrısını yineledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan: Hep birlikte barışın yolunu açalım

Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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