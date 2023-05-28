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28 Mayıs 2023 Pazar 18:45:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 18:45:00

Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sandık oy
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