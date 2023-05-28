Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.
Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
- İstanbul'da vatandaşlar kent genelinde seçim kutlaması yapıyor
- "Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam"
- 7'li koalisyonda kavga başladı! İYİ Parti'den ilk tepki: Benden bu kadar
- MHP Lideri Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
- Haluk Bayraktar paylaştı! "Türkiye'miz kazandı"
- Kılıçdaroğlu girdiği onuncu seçimi de kaybetti