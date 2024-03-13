Başkan Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu cip çarpıştı.
Kazada polis memuru Fırat Der şehit oldu, 2'si polis 3 yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis memuruz Fırat Der'e Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
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