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Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: OHAL bölgesi öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmayacak
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17 Kasım 2023 Cuma 06:13:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 06:13:00

Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: OHAL bölgesi öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmayacak

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak.

6 Şubat depremleri nedeniyle kendisi veya ailesi Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin öğrenim ücreti ve katkı payının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

Ailesi veya kendisi Gazze'de ikamet eden öğrencilerin öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak

Söz konusu karara göre ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

Etiketler : OHAL öğrencilere destek Ücretsiz eğitim Deprem mağdurlarına öğrenim imkanı
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