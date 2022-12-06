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06 Aralık 2022 Salı 07:29:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 07:29:00

Resmi Gazete'te yayımlandı: 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

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Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ocak Resmi Gazete
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