  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6272
  • Euro
    9,0481
  • Altın
    458,8660
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bugün 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu
Macron, kirli tarihini unutturmak için yine Türkiye'yi suçladı
İkna çalışması sonucu, 2 terörist teslim oldu
Unlu mamullerde kanserojen uyarısı; yufkaya dikkat
Azmetti 84 yaşında liseyi bitirdi
Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz
Üniversite öğrencileri işyerlerindeki uygulamalara devam edecekler
Twitter'ın yeni özelliğini kullanan ilk siyasi oldu
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
3 ilimize dikkat çekti! Seyahat kısıtlamaları değerlendirilebilir
"Bizimle birlikte anayasa hazırlamaktan kaçanlar..."
Bakanlık'tan flaş aşı açıklaması
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi
ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına karşı çıkan 4 ayrı karar tasarısı sunuldu
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Isparta'da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor
ABD'yi ikiye bölen "asker" kararı
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
‘Sihirli Flüt' Festivali
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinada
20 Kasım 2020 Cuma 15:54:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 15:54:00

Başkan Erdoğan'ın ilk Twitter Fleets paylaşımı Ayasofya oldu: Hayırlı Cumalar

ABONE OL

Başkan Erdoğan Twitter Fleets özelliğini kullanan ilk siyasi oldu. Başkan Erdoğan, Twitter'ın yeni başlayan "hikaye" özelliğinde Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımı yaptı.

Twitter Fleets özelliğinin Türkiye’de de kullanıma açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan Ayasofya Camii manzarası ile “Hayırlı Cumalar” paylaşımını yaparken söz konusu özelliği kullanan ilk siyasi isim oldu.

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

TWITTER FLEETS NEDİR?

24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor

Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor
Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...

Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak
İrem Sak'ın panik anları...

İrem Sak'ın panik anları...
Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'

Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler
Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü
Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER