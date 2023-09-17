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17 Eylül 2023 Pazar 17:32:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 17:32:00

Başkan Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta bir dizi temasta bulunacak. Erdoğan, ilk olarak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta salı günü başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi bir dizi programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. Pazartesi günü de Concordia Zirvesi'nde konuşacak.

Erdoğan, salı günü ise 78'inci BM Genel Kurulu toplantısına katılacak. Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili önemli mesajlar verecek.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME YAPMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı'nın New York'ta çok sayıda ikili görüşme de yapması bekleniyor.

Çarşamba günü ise Türk-Amerikan İş Konseyi 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda iş insanlarıyla buluşacak.

TÜRKEVİ'NDE SEVGİYLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 00.25'te ABD'nin New York şehrine gitmişti.

Erdoğan'ı Türkevi önünde coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan bm genel kurulu new york
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