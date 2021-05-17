Başkan Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği esnaf ve işletmecileri memnun etti.

Ankara'da kırtasiyecilik yapan İzzet Yakut, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle maddi zorluk yaşadıklarını, hibenin kendilerini bir miktar rahatlatacağını söyledi. Yakut, esnafa verilen desteklerin sürmesini istedi.

Taksici Erol Tetik ise kapanma sürecinde işlerinin azaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bizim için ilaç olur." dedi.