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Sosyal medyada paylaşıldı: İşte Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi
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27 Ağustos 2023 Pazar 23:01:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 23:01:00

Sosyal medyada paylaşıldı: İşte Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-27 Ağustos'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Ağustos Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ağustos Salı günü Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

23 Ağustos Çarşamba günü canlı bağlantıyla Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, 24 Ağustos Perşembe günü ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu, AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak etti.

Erdoğan, 25 Ağustos Cuma günü Bitlis'te 75 kalem kamu yatırımı ile özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yaptı, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Cumartesi günü Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Etiketler : başkan erdoğan Erdoğan Dijital Medya haftalık program
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