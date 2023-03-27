Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Mart Pazartesi canlı bağlantıyla Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası konferansta konuştuğu ve daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ettiği belirtildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile 21 Mart Salı görüşerek ortak basın toplantısına katılan Erdoğan'ın, 22 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi kabul gerçekleştirdikten sonra NTV-Star TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Mart Perşembe Kahramanmaraş'ta 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldığı, şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldiği, 24 Mart'ta ise Hatay'da deprem konutları ve devlet hastanelerinin temel atma törenine katıldığı, depremzedelerle gerçekleştirdiği iftar programının ardından MOBSAN'ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Erdoğan'ın 25 Mart Cumartesi İlim Yayma Vakfı 52'nci Genel Kurulu'nda konuşma yapması ve Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulunması, 26 Mart'ta ise Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen iftar programında GSB yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya gelmesi de paylaşımda yer aldı.

Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.