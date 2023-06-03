Göreve başlama törenine yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni'ne 50'si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere, toplam 81 ülkeden 100'e yakın yabancı konuk katıldı.



KONUK CUMHURBAŞKANLARI

Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya katıldı.

BOSNA-HERSEK'TEN 5, KKTC'DEN 4 İSİM KATILIYOR

Bosna-Hersek'ten Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri Jelko Komşiç ve Denis Beçiroviç ile eski Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç de törende bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da törene katıldı.

Törende, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da yer alacak.

İran, Angola, Ekvator Ginesi ve Maldivler Cumhurbaşkanı Yardımcılarıyla, Mali de Ulusal Geçiş Konseyi Başkanıyla törende temsil edildi.

BAŞBAKANLAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moldova Başbakanı Dorin Recean, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, Cibuti Başbakanı Abdulkadir Kamil Mohamme, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean Michel Sama Lukonde ve Esvatini Başbakanı Cleopas Dlamini de törene katıldı.

Törende Bayreyn, Malezya, Moğolistan, Kamboçya, Ürdün, Irak Başbakan Yardımcılarıyla temsil edildi.

MECLİS BAŞKANLARI

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin'in yanı sıra, Ukrayna, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Cezayir, Fas, Sierra Leone, Sri Lanka, Umman, Burkina Faso, Umman Meclis Başkanları da törene katılacak. Çin ise Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı da törende bulundu.

Katar, Suudi Arabistan, Yunanistan, Mısır, Kuveyt, Malta, Nikaragua, Sırbistan, Mozambik, Liberya, Çad, Güney Afrika, Hırvatistan, Tunus, Japonya, Komorlar Birliği, Zambiya, Gambiya, Romanya ve Güney Sudan da törende temsil edildi.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder ile İsveç eski Başbakanı Carl Bildt de törene katıldı.

ULUSLARARASI KURULUŞ YÖNETİCİLERİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltelberg, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömuraliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yanı sıra Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü yöneticileri de törene katıldı.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı da törende bulundular.