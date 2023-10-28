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Başkan Erdoğan'ın Filistin mesajları dünya basınında: İsrail işgalcidir, Batı ortağıdır
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28 Ekim 2023 Cumartesi 23:21:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 23:21:00

Başkan Erdoğan'ın Filistin mesajları dünya basınında... İsrail işgalcidir, Batı ortağıdır

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Başkan Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde İsrail ve Gazze'de yapılan katliamlara ilişkin verdiği mesajlar dünya basınında geniş yer buldu. Batı medyası, İsrail zalimliği üzerinden Batılı liderlere sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadıklarına dair söylemini yinelemesi de büyük yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Filistin'e destek için düzenlenen 'Büyük Filistin Mitinginde konuştu. İsrail'in Gazze'de 22 gündür devam ettirdiği katliamlara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Gazze'deki katliamın da en büyük sorumlusu işte bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde bile tahammül edilemeyen kimi vicdanlı sesleri bir kenarda tutacak olursak, Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir." dedi.

Miting alanında toplanan bir buçuk milyona yakın kalabalığa "Gazze için kıyamdayız" diyerek hitap eden Başkan Erdoğan, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadıklarını vurgulayarak, "İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğiz. Şimdi bunun hazırlığı içindeyiz" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI DÜNYA BASININDA

İşgalci İsrail'e yönelik açıklamaları dünya basından geniş yer bulan Başkan Erdoğan'ın 'Batı' çıkışı uluslararası medyada dikkat çekti. Financial Times, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan, İsrail'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendirdi" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in barbarlığına vurgu yaparak sürdürdüğü konuşmasına dikkat çeken Al Arabiya, açıklamaları "Erdoğan Filistin yanlısı mitingde konuştu: İsrail işgalcidir, savaş suçlusudur" başlığı ile aktardı.

AL Arabiya, ayrıca Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadıklarına dair sözlerini tekrarlamasının da altını çizdi.

İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesi, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e ilişkin sözlerini gündeme taşıdı. Başkan Erdoğan'ın "İsrail işgalcidir, Hamas terör örgütü değildir" açıklamasını başlığa taşıyan gazete aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın İsrail mezalimine verdikleri destekten dolayı Batı'ya tepki göstermesini de odaklandı.

Başkan Erdoğan'ın İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşattığı vahşetin baş sorumlusu olarak Batı'yı göstermesine değinen Al Jazeera ise Büyük Filistin Mitingini "Lider Erdoğan, Filistin yanlısı mitingde İsrail'in 'işgalci' olduğunu söyledi" sözleri ile aktardı.

İngiliz medya kuruluşu Reuters ise Başkan Erdoğan'ın İsrail'i işgalci olarak tanımlaması ve Batı ülkelerinin İsrail'in katliamlarına ortaklık ettiğine dair sözlerine vurgu yaptı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ İSRAİL DÜNYA BASINI
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