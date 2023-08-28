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28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 07:00:00

Başkan Erdoğan'ın eylülde yoğun diploması trafiği başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Önce Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ardından da Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında dünya liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.

Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.

BM GENEL KURULU'NDA DÜNYA LİDERLERİNE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan eylül diplomasi birleşmiş milletler genel kurulu
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