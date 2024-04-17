Ahmet Tezcan'dan canlı yayında açıkladı: İranlı yetkililer bizimle birlikte namaza durmadı!

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17 Nisan 2024 Çarşamba 22:35:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 22:35:00

Başkan Erdoğan'ın eski danışmanından canlı yayında çarpıcı iddia: İranlı yetkililer bizimle birlikte namaza durmadı!

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İran'ın bütün kahramanlığının Sünniler üzerindeki zulmünden ibaret olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanlarından Ahmet Tezcan, 'İran sert davranabilir miydi? Nerede yaptı şimdiye kadar gördük mü özellikle İsrail'e karşı? Yok! Peki Sünnilere karşı? Bütün kahramanlığı Sünniler üzerindeki zulmünden ibaretti.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Tezcan, İranlı yetkililerin yıllar önce gerçekleştirdikleri ziyaret esnasında kendileriyle birlikte namaza durmadıklarını da anlattı.

24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Açık Görüş" programına katılan Gazeteci Ahmet Tezcan, İran'ın adında İslam'ın olduğunu ama daima kendilerini ayrıştırdıklarını dile getirdi.

Tezcan, "Bu psikolojiyle davrandıklarını kendi şeyh sistemleriyle de görüyorsunuz. Sahabeye bakışı vs. tamam bunda da İslam var ama daima kendilerini ayrıştırdılar." dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE NAMAZ KILMADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Tezcan, "Ahmedinejad İran cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan da başbakan iken, bizim başbakanımız onuruna verdiği yemekte akşam namazını kıldık, bir döndük baktık namazı bitirmemizi bekliyorlar. Bizimle birlikte namaz kılmadılar, beklediler. Biz bitirdik geçtik onlar geldi. 'Siz misiniz böyle yapan?' dedik ve tekrar girip onlarla beraber namaz kıldık." ifadelerini kullandı.

Tezcan, "Ahmedinejad'ın, 'Son büyük kıyamet savaşında Hz. Mehdi Hz. Mesih'e yardımcı olacak ve biz onu bekliyoruz' diye bir açıklaması vardı. Onlar da evanjelik, ben bunu her yerde dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KAHRAMANLIĞI SÜNNİLERE"

Tezcan, "İran sert davranabilir miydi? Nerede yaptı şimdiye kadar gördük mü? Özellikle İsrail'e karşı? Yok. Peki Sünnilere karşı? Bütün kahramanlığı Sünniler üzerindeki zulmünden ibaretti. İHA'ların ve füzelerin de görevimiz tehlikenin ilk başında bu şartta 5 dakika sonra kendisini yok edecektir tarzında bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Etiketler : İran Türkiye Erdoğan Ahmet Tezcan
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