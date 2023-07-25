VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa, yükseliş eğilimini üst üste 5. haftaya taşıdı
Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zimbru'yu ağırlayacak
Borsa güne yükselişle başladı
Kenevir tekstiline büyük destek
Ayı sürücünün yolunu kesti
Yaren leylek göç hazırlığında
25 Temmuz 2023 Salı 08:41:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 08:41:00

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu KoopBakkal Projesi faaliyete geçti

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu KoopBakkal Projesi hayata geçti. 23 ildeki 356 satış noktasında pilot olarak başlayan projeyle Türk çiftçisinin ürünleri vatandaşla buluşuyor.

23 ilde 356 satış noktasında başlayan KoopBakkal Projesi, 20 ile daha yayılacak. Yıl sonunda 1.000'e ulaşılması beklenen proje ile vatandaş kaliteli ve ucuz ürün alırken, bakkallar da marketlere karşı güçlendi.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (Tarım Kredi) hayata geçirdiği proje kapsamında Ankara Keçiören'deki 9 yıllık bakkalını KoopBakkal'a çeviren Nadir Aktaş, bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinledikten sonra verdiğini söyledi. Aktaş, şöyle devam etti: "150'nin üzerinde ürünü vatandaşla buluşturuyoruz. Pazar çok acımasız, büyükler çok acımasız. Artık marketler kapalıyken bile satış yapabiliyor. Acımasız bir pazarda bu proje küçük esnafın elini tuttu.

KoopBakkal bizim ve halkımız için güzel oldu. Büyüklerin fırsatçılığını engelledi. Tarım Kredi yağ, şeker, un gibi birkaç önemli üründe fiyat belirleyici olmasaydı bugün bu ürünleri büyük mağazalardan iki katına alıyor olacaktık. Vatandaş ucuza kaliteli ürünü sadece büyük marketlerden değil mahallesindeki bildiği, tanıdığı bakkaldan da alabiliyor."

KoopBakkal olarak çalışmaya başladıktan sonra müşterisinin de arttığına dikkat çeken Aktaş, "Tarım Kredi bakkallara kaliteyi getirdi. Bu kalite sayesinde bakkalcılık devam eder. Bugün hiçbir market veresiye vermez. Hiçbir vatandaş 25 kuruş dahi borç alıp çıkamaz. Ama biz borç veririz, veresiye veririz, helalleşiriz. Burası müşterilerimizin kargolarıyla dolu. Bu kargoları başka bir markete bırakamaz vatandaş" diye konuştu.

HER MARKA BULUNUYOR

KoopBakkal'a alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Murat Arıkanoğlu ise "Gayet memnunum, istediğim her ürünü burada bulabiliyorum. Hem aynı fiyat, hem uygun. Hatta daha da indirimli oluyor. Alışverişimizi buradan yapmaya özen gösteriyoruz. Küçük esnafın da kalkınmasını sağlıyor bence. Büyük süpermarketlerle kafa kafaya çalışıyor. Genellikle buradan alışveriş yapıyorum. Ayrıca yok yok. Çeşit de çok fazla. Her markadan ürünler satılıyor. Kooperatif Marketler ana caddede. Orası bana biraz uzak kalıyor. Oraya kadar gitmek zorunda kalmıyorum" dedi.

YIL SONUNDA KOOPBAKKAL SAYISI 1.000'E ULAŞACAK

Yıl sonuna kadar 1.000 noktaya ulaşması hedeflenen KoopBakkal Projesi kapsamında ilk etapta Konya, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yozgat ve Tokat'ta açılış yapılarak, il sayısı 23'e çıkarılmıştı. Mevcutta 356 satış noktası bulunan Koop- Bakkal'lardan yıl sonuna kadar Afyonkarahisar, Adana, Amasya, Antalya, Bayburt, Burdur, Edirne, Erzincan, Eskişehir başta olmak üzere 20 ilde daha açılış yapılacak. KoopBakkal'ların açılmasına öncelikle 50 adetle Ankara'dan başlanırken, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere de büyükşehirlerde yayılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler : KoopBakkal Projesi KoopBakkal Murat Arıkanoğlu
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Karadeniz kadını Asuman

Karadeniz kadını Asuman
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Bodrum performansı

Bodrum performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX