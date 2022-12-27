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27 Aralık 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 14:00:00

Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında

Kaynak: TRT Haber

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Karadeniz'de keşfedilen yeni doğal gaz rezervi dünya basınında geniş yankı buldu. Amerikan Bloomberg, "Türkiye, Karadeniz doğal gaz rezervlerinde devasa artış açıkladı" başlığını attı. Yunan medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sayfalarına taşıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervi dış basında da büyük ses getirdi.

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, haberi, "Türkiye, Karadeniz doğal gaz rezervlerinde devasa artış açıkladı" başlığı ile duyurdu.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezerv tahminlerini üçte bir artırdığını yazdı.

Bunun hem mevcut saha hem de ayrı bir keşif sayesinde sağlandığını belirtti.

"2023'TE DEVREYE ALINACAK"

İngiliz haber ajansı Reuters ise, keşfedilen doğal gazın hacmine dikkati çekti. Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı, sahanın 2023'te devreye alınarak ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

Çin devlet haber ajansı Şinhua, Türkiye'de bulunan yeni doğal gaz rezervlerini manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın "Türkiye'yi Hazar, Akdeniz ve Ortadoğu'nun enerji merkezi yapmakta kararlıyız" sözlerine yer verdi.

"TOPLAM REZERV DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR"

Doğal gaz müjdesi Yunan basınında da geniş yer buldu.

Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "58 milyar metreküplük yeni doğal gaz yatağı bulduk" sözlerini manşetten verdi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de önemli miktarda doğal gaz keşfinden bahsetti" denildi.

To Vima gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin amacının kendi gaz ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

Yunan gazete, Karadeniz'deki toplam rezervin değerinin 1 trilyon dolar olduğuna da vurgu yaptı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan doğal gaz rezerv dünya basını
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