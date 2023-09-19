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Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor; İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
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19 Eylül 2023 Salı 23:28:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 23:28:00

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor; İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.

Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan Georgia Meloni italya türkevi
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