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20 Ağustos 2023 Pazar 16:07:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 17:05:00

Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle başkent Budapeşte'ye geldi. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Budapeşte'ye geldi.

Havalimanından ayrılan Erdoğan, ikili görüşme için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan macaristan victor orban budapeşte
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