20 Mart 2023 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 15:53:00
Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapılacak
Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için, yarın saat 15.00'te YSK'ya başvuru yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için, yarın saat 15.00'te YSK'ya başvuru yapılacak.
Ayrıntılar geliyor...
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