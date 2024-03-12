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12 Mart 2024 Salı 07:08:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 07:08:00

Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Sonrasında Beştepe'de güven mektubu taktim törenine katılacak, 5 ülkenin büyükelçisini kabul edecek. Akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Ulus'ta Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Bu programın ardından Beştepe'ye geçecek, Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tören saat 15.00'te başlayacak.

Törende Arnavutluk Büyükelçisi güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek.

5 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBU SUNACAK

Sonrasında ise sırasıyla Filipinler, Yunanistan, Brundi ve Kore Cumhuriyeti büyükelçileri güven mektuplarını Erdoğan'a sunacak.

Erdoğan, akşam saatlerinde ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek ve büyükelçilerle iftar programına katılacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan program iftar
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