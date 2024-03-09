Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak. Yerel seçim il ziyaretleri kapsamında, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı İstanbul'da başlayacak.
Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek programın ardından 31 Mart yerel seçimleri kapsamında il ziyaretlerini sürdürecek.
Erdoğan partisinin Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara hitap edecek.
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