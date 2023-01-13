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13 Ocak 2023 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 11:01:00

İsveç'teki alçak PKK gösterisine suç duyurusu... Soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA-TRT Haber

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, dün Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hüseyin Aydın, yapılan gösterilerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'in Stokholm kentinde,terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG DESTEKÇİLERİNİN İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONUNA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aydın'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stokholm'deki provokasyonda yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan isveç pkk eylem suç duyurusu terör propagandası
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