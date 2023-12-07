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07 Aralık 2023 Perşembe 22:01:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 22:01:00

Başkan Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyaretine geniş yer veren Yunan basını, ziyaretin olumlu bir iklimde geçtiğini ve ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

Gelişmeleri televizyon kanalları canlı yayınlarla duyururken haber siteleri ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Kathimerini gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan'ın ziyaretinin olumlu iklimi 12 klik'te" başlığıyla verdiği haberde, ziyaretin olumlu atmosferinin fotoğraf karelerine yansıdığına işaret etti. Gazete, bu olumlu atmosferi yansıtan 12 özel fotoğraf paylaştı.

Ülkenin en çok okunan haber portallarından "in.gr" ziyarete ilişkin yaptığı özel haberde "Miçotakis ve Erdoğan'dan birlik mesajları" başlığını kullandı.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin dostane bir iklimde gerçekleştiği vurgulandı.

"CNN Greece" haber portalı ise "Erdoğan'ın Atina'daki 7 saati: Anlaşmalar ve verilen sözler" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek bunun her iki ülke için de olumlu değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ethnos gazetesi ise Türkiye ve Yunanistan'ın yıllar süren gerginliğin ardından yeni bir sayfa açtığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin uluslararası basında da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantıları çerçevesinde yapılan anlaşmalara ilişkin ayrıntıları paylaştığı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ilkbaharda Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığının altını çizdi.

Etiketler : Erdoğan ziyareti Atina ikili ilişkiler YUNAN MEDYASI
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