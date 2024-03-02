Başkan Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.
Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ana gündem konusu ise Gazze'de yaşanan insani dram oldu.
Erdoğan, diplomasi formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini bugün de sürdürüyor.
BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.
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