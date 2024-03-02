VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
Başkan Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor
Küresel piyasalar, ECB'nin faiz kararına ve ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
Mahmud Abbas, Ankara'ya gelecek
"Barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım"
"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık"
02 Mart 2024 Cumartesi 11:46:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 11:46:00

Başkan Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ana gündem konusu ise Gazze'de yaşanan insani dram oldu.

Erdoğan, diplomasi formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini bugün de sürdürüyor.

BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Etiketler : recep tayyip erdoğan antalya diplomasi forumu lider diplomasi
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX