ABD Başkanı Joe Biden ile New York'a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu. Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
25 Nisan 2024 Perşembe 21:15:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 21:15:00
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray, Başkan Erdoğan'ın ABD'ye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" ifadelerine yer verdi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
- İstanbul'da görev başına kaza yapan polis şehit oldu
- Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
- Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
- Bakan Güler, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Afrika mesajı
- Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın: Gemi trafiği askıya alındı