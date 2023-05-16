16 Mayıs 2023 Salı 19:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 19:30:00
Başkan Erdoğan'ın 2'nci tur sloganı belli oldu!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2'inci tur sloganının 'Doğru Adamla Yola Devam' olduğunu duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıklamıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ikinci turun sloganını açıkladı.
Yeni slogan 'Doğru Adamla Yola Devam' oldu.
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