Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı duyuruldu

DMM, Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştireceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı takvimini ilan etti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayımladığı mesajda Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin gerçekleştireceği programa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında;

Devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni'ne katılacak.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak.

Cumhurbaşkanımızın 100. Yıl Hitabı

Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Etkinlikler hakkında daha detaylı bilgi için Türkiye Yüzyılı'na Özel Hazırlanan

"http://yuzuncuyil.gov.tr" web sitesini ziyaret edebilirsiniz.