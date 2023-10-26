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26 Ekim 2023 Perşembe 22:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 22:30:00

Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı duyuruldu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında planlanan 100. yıl programını açıkladı.

DMM, Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştireceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı takvimini ilan etti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayımladığı mesajda Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin gerçekleştireceği programa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında;

Devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni'ne katılacak.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak.

Cumhurbaşkanımızın 100. Yıl Hitabı

Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Etkinlikler hakkında daha detaylı bilgi için Türkiye Yüzyılı'na Özel Hazırlanan

"http://yuzuncuyil.gov.tr" web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler : Erdoğan Cumhuriyet Bayramı 100. yıl program
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