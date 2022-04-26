Başkan Erdoğan'ı tehdit eden hadsizlere AK Parti'den net yanıt: Millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz
Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bazı isimlerin Başkan Erdoğan'ı tehdit etmesine çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA HADSİZ SÖZLER!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurmuştu.. Gezi olaylarının finansörü olan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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