Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yücel Arzen'in bestelediği ve kendisinin de bir mısrasını seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin bilgilere yer verildi.

Türkiye Yüzyılı'nın en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz.



Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. ���� pic.twitter.com/5wJMPHY53F — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022

Paylaşımda, Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.