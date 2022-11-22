Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirecekleri Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Başkan Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yücel Arzen'in bestelediği ve kendisinin de bir mısrasını seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısı ile Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin bilgilere yer verildi.
Türkiye Yüzyılı'nın en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 22, 2022
Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. ���� pic.twitter.com/5wJMPHY53F
Paylaşımda, Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının en gurur verici eserlerinden biri olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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