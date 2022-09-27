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27 Eylül 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 15:39:00

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Yaptıkları gizli işgaldir"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Mersin'deki alçak saldırıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Teröristler anında hak ettikleri cevabı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar." dedi. "Kendinize gelin" diyerek Yunanistan'ı uyaran Erdoğan, "ABD'den Avrupa'dan gelen destekler sizleri kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, sosyal konut projesini eleştiren muhalefete "Önüne arkasına bakmadan kampanyayı kötüleme yarışına girdiler, basiretsizliklerini, çapsızlıklarını ikrar eden pek çok skandal beyana imza attılar." diyerek sert çıktı.

Başkan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar:

AKDENİZ'DEKİ GÖÇMEN ÖLÜMLERİ: BATI ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren bu şanlı zafer sonrasında Akdeniz bir barış denizine dönüşmüştür. Osmanlı'nın gerilemesiyle birlikte Akdeniz de kargaşaya, çatışmaya, emperyalist işgale sahne olmuştur.

Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleriyle anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Suriye'den kaçan çocuk ve kadın binlerce mazlum son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler yaşanan trajediler karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti. Mültecilere kapanan kapılar, PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'daki kamp başta olmak üzere vatandaşımızın kanını dökmüş caniler himaye görüyor. Özgürce gezebiliyor. Suriye ve Kuzey Irak'taki terör yuvaları başlarına yıkıldıkça terör örgütü mensupları kendilerine yeni kamplar kuruyor. Bize komşuluk hukukundan bahsedenlerin bunlara göz yummaması gerekir.

BUNLARI TAKİP EDERSENİZ YA HDP'YE YA CHP'YE ÇIKIYOR

Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizde barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz.

SAVUNMA SANAYİ

Bir taraftan diplomasiyi öne çıkarırken, diğer taraftan Barbaros Hayrettin Paşa'nın izinden giderek savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Ülkemiz hali hazırda dünyada savaş gemisini tasarlayan, inşa eden 10 ülkeden biridir. Milli savaş gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'nun inşası devam ediyor. Anadolu'nun hizmete girmesiyle ülkemiz bu alanda farklı bir lige çıkacaktır. Birileri İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününü Osmanlı'ya hakaret günü haline getirirken biz ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Birileri Sultan Abdulhamid'e düşmanlık peşinde koşarken, biz atalarımıza hürmet gösteriyoruz. Birileri batıya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetini iyi biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek, vaktimizi, enerjimizi, dikkatimiz dağıtmaya yönelik senaryolara pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere had bildirirken hedeflerimizden sapmayacağız.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız bunun çok ötesindedir. Bunun gizli bir işgal anlamına geldiğini hatırlatmak isteriz. Kendinize gelin. ABD'den, Avrupa'dan gelen destekler sizi kurtarır mı zannediyorsunuz, sadece patinaj yaparsınız, sizi kurtarmaz.

Etiketler : başkan erdoğan il başkanlar toplantısı canlı
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