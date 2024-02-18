Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: "Alternatifsiz değilsiniz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan 31 Mart seçimlerine işaret ettiği açıklamasında "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz" ifadelerine yer vererek "Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz" açıklamalarında bulundu.

Başkan Erdoğan sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz.

Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.

Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.

Sizin kaygılarınızı istismar edenlere...

"Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz" dayatmasında bulunanlara...

Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...

"Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere...

Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim.