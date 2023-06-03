Başkan Erdoğan'dan yeni kabine mesajı: İlk toplantı tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan, bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını belirtirken, ilk toplantının Salı günü olacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan yeni kabineye ilişkin, "Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.
İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan, bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını belirtirken, ilk toplantının Salı günü olacağını duyurdu.
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