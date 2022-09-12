Zor zamanda diplomasi

Bu hafta 3 ülkede resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı ziyaretlerine yeni haftada devam edecek. Erdoğan, ilk olarak Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği yeni haftada devam edecek.

ÖNCE SEMERKANT'A GİDECEK

Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu gerçekleştirdi. Bu kez 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Üye ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek. Gözler ise Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye çevrilecek.

SONRAKİ DURAK ABD OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Amerika Birleşik Devletleri olacak. New York'ta, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'na katılacak.

20 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etmesi beklenen Erdoğan; Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkıyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta dünyaya mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini dile getirecek. Erdoğan'ın liderlerle dirsek teması New York'ta da sürecek. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında birçok devlet ve hükümet başkanı ile yüz yüze görüşecek.

Putin'le Ukrayna tahıl gemilerini görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan sevk edilen tahılın fakir ülkeler yerine zengin ülkelere gittiğine yönelik eleştirisi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hak vermesi geçen hafta gündemin üst sırasına yerleşti. Putin, tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye'nin girişimlerinden övgüyle söz ederken Avrupa'yı Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkıyatları konusunda sömürgecilikle suçlayarak "Bu yönde giden tahıl ve diğer gıdaların rotasını sınırlamayı değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edeceğim" dedi. Temmuz anlaşmasında yer almasına rağmen Rus tahılının pazara erişiminin Batılı ülkeler tarafından engellendiğini öne süren Putin, "Rusya'dan yük alan gemilerin limanlara yanaşması yasaklanıyor, sigorta şirketleri tahıl yükünü sigortalamıyor. Böylece Rus tahılı piyasaya çıkamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu ayrıntılı biçimde ele alacağız. Rusya yıl sonuna kadar gerçekten kıtlık ve açlık çeken ülkelere 30 milyon ton tahıl ulaştırmak istiyor" diye konuştu.

Pakistan için seferber olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Pakistan'ın sel felaketiyle mücadelesini yakından takip ettiğini, kardeşlik ilişkilerinin gerektirdiği şekilde ihtiyaç duyulan desteği verebilmek için Türkiye olarak seferber olduklarını söyledi. Şerif ise desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür etti.

ABD'de gündem Yunan tacizi

Erdoğan, geçen cuma namazının ardından yaptığı açıklamada ABD ziyareti öncesi ABD'yle F-16 görüşmeleri konusunda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün ve bunun için de bize sinyal çakanlar var" dedi. Erdoğan ayrıca ABD güçlerinin Suriye sınırında teröristlerle yaptığı tatbikatı, Dedeağaç'taki ABD üslerini ve Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik tacizini ABD'de gündeme getireceğini ifade etti.