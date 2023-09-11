Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum. pic.twitter.com/GsmiCQa98w — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 11, 2023

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum."

Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı