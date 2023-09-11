Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 11, 2023
Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum. pic.twitter.com/GsmiCQa98w
Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum."
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