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11 Eylül 2023 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:47:00

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

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Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum."

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Etiketler : recep tayyip erdoğan eğitim öğretim
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