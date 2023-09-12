Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Gündemimizin ilk sırasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa açıklamasını 80 darbesinin simgelerinden Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yaptı. Meclis'teki siyasi gruplara ve STK'lara seslendi. Onları yeni anayasa yapmaya davet etti. pic.twitter.com/xTZXTGd8FM — 24 TV (@yirmidorttv) September 12, 2023

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır

Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik

Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız

Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim

Muhalefete rağmen yeni Anayasa çalışması başlattık

Anayasalar değişmez metinler değildir. Yeni anayasa gündemimizin ilk sırasında yer almaktadır

Cumhuriyet döneminde de muhtelif anayasa tecrübelerimiz olmuştur. Ancak 27 Mayıs 1960'tan itibaren anayasalarımız maalesef darbe yönetimleri tarafından şekillendirilmiş ve yürürlüğe konmuştur

Mevcut anayasa ülkemizi paçasından aşağı çekmektedir. Taşınması zor bir yüke dönüşmüştür

Libya'da hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Kardeşlerimizin yanındayız

Ayrıntılar geliyor...