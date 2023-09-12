Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Gündemimizin ilk sırasında
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Başkan Erdoğan "Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik. Yeni bir anayasa gündemimizin ilk sırasında. Bizim milletimize karşı hem sorumluluğumuz hem de sözümüz var." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI— 24 TV (@yirmidorttv) September 12, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa açıklamasını 80 darbesinin simgelerinden Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yaptı. Meclis'teki siyasi gruplara ve STK'lara seslendi. Onları yeni anayasa yapmaya davet etti. pic.twitter.com/xTZXTGd8FM
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır
Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik
Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız
Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim
Muhalefete rağmen yeni Anayasa çalışması başlattık
Anayasalar değişmez metinler değildir. Yeni anayasa gündemimizin ilk sırasında yer almaktadır
Cumhuriyet döneminde de muhtelif anayasa tecrübelerimiz olmuştur. Ancak 27 Mayıs 1960'tan itibaren anayasalarımız maalesef darbe yönetimleri tarafından şekillendirilmiş ve yürürlüğe konmuştur
Mevcut anayasa ülkemizi paçasından aşağı çekmektedir. Taşınması zor bir yüke dönüşmüştür
Libya'da hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Kardeşlerimizin yanındayız
Ayrıntılar geliyor...
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