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23 Nisan 2023 Pazar 21:08:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 21:08:00

Başkan Erdoğan'dan Yeni Altay Tankı paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Altay Tankı ile çekilen fotoğrafını, "Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık" sözleriyle paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'na katıldı.

Program sonrasında paylaşımda bulunan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız..."

Başkan Erdoğan, daha sonra ise Yeni Altay Tankı'nın kabiliyetleri hakkında bilgi veren bir görsel paylaştı.

"ALTAY TANKIYLA SAVUNMA SANAYİ ATILIMLARIMIZI TAÇLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Başkan Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, tankın çatışma bölgelerinde sınanan araçların muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat ettiğini söyledi.

Araçların ününün yayılmasıyla gelecek dönemde çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşılacağına inandığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Ülkemizin modern ana muharebe tankı olan yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir. Diğer savunma projelerimiz gibi Altay tankının geliştirilmesi sürecinde de pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Her stratejik üründe olduğu gibi buna da çamur atıldı. Gizli açık ambargolarla süreç sabote edilmek istendi. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık. Mevcutla yetinmek yerine daha iyisini, daha modernini, bugünün değil, yarının teknolojisiyle mücehhez olanını üretmek için canla, başla çalıştık" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, bilhassa mühendislerin pek çok engelin üstesinden gelmek için büyük fedakarlıkla emek harcadığını, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine yerli ve milli alt sistemler tasarladıklarını vurguladı.

Etiketler : Başkan Erdoğan msb Yeni Altay Tankı
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