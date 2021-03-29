Başkan Erdoğan duyurdu: 2 bin kişiye iş imkanı

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29 Mart 2021 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 14:09:00

Xiaomi'den İstanbul'da yeni fabrika! Başkan Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olacak!

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Başkan Erdoğan bugün "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Xiaomi'nin ülkemizde akıllı telefon üreteceği tesisin açılışı bugün gerçekleşecek. Xiaomi fabrikası 30 milyon dolarlık yatırım ve Salcomp ortaklığıyla kuruldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE AKILLI TELEFON ÜRETİCİLERİ İÇİN BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK"

Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

"2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır

Etiketler : Xiaomi Salcomp Türkiye akıllı telefon üreticileri
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