VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada koronavirüs: Vakalar artıyor, kısıtlamalar gevşiyor
Rusya'dan ABD'ye çağrı: Ukrayna'ya silah göndermeyin
Başkan Erdoğan'dan Vucic'e teşekkür
MSB, Gaziantep-Adana otoyolunda mahsur kalanlar için 2 helikopter görevlendirdi
Kırgızistan Google'a vergi uygulamaya başladı
Başkan Erdoğan'ın teklifine jet yanıt
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!
İsrail'den Türkiye itirafı geldi: Yenilgiyi kabul ettik
Savunmada Türkiye damgası!
Fransa'da 18 milyon avroluk vurgun! Devleti dolandırdı
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap
Türkiye ve Ermenistan'dan ortak karar!
Bölgede S-400 gerilimi!
Kaçak boru hattına Osmanlı tokadı!
Ülkede kritik dönemeç!
Ankara yönü ulaşıma kapandı
İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik felç oldu
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor!
Merkez Bankası swap anlaşması imzalandı
SSK'dan emekli olmak isteyenlere müjde
İtfaiyeden buz sarkıt temizliği
Evlerini satıp dünya turuna çıktılar
Torosların pamuk kalpli çobanı
19 Ocak 2022 Çarşamba 18:14:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 18:14:00

Başkan Erdoğan'dan Vucic'e teşekkür

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Erdoğan, Türkiye'yi ziyareti ve Belgrad'a daveti için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vucic'in Türkiye ziyaretinde sırasındaki görüşmeler ve iki ülkenin ortak yatırımlarına dair görüntülerin yer aldığı paylaşımına ilişkin Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ziyaretiniz ve Belgrad'a davetiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sırbistan ile mükemmel seyreden, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunduğuna inandığımız ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan başkan erdoğan
Annesini izledi

Annesini izledi
Ülkemiz hikayeye çok elverişli

Ülkemiz hikayeye çok elverişli
Yurda döndü

Yurda döndü
Sette de evde de görüşemiyoruz

Sette de evde de görüşemiyoruz
Güldüren boy paylaşımı

Güldüren boy paylaşımı
Dostça ayrıldılar

Dostça ayrıldılar
Nazım Hikmet sürprizi

Nazım Hikmet sürprizi
Repertuvarını yeniledi

Repertuvarını yeniledi
Setlere çıktı

Setlere çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER